POL-GT: Kurzbilanz Holter Meeting - Polizei sucht Zeugen nach einer Auseinandersetzung

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Der Verlauf des am Wochenende stattgefundenen Musikfestivals Holter Meeting (23.08. - 24.08.) war nach polizeilicher Einschätzung ruhig und weitestgehend friedlich. An den beiden Veranstaltungstagen kam es zu wenigen Einsätzen, bei denen Polizeibeamte Maßnahmen treffen mussten. Lediglich drei Platzverweise wurden an den zwei Tagen ausgesprochen.

Darüber hinaus wurde den Beamten in der Samstagnacht (24.08., 00.45 Uhr) eine Auseinandersetzung im Bereich der Gesamtschule Am Hallenbad mitgeteilt. Zwischen etwa vier bislang unbekannten jungen Männern und einem 16-Jährigen soll es zu einer Schlägerei gekommen sein. Der 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt und im Anschluss in einem Bielefelder Krankenhaus ambulant behandelt.

Der Beschreibung nach waren die vier Männer ca. 20 Jahre alt und hatten ein südländisches Aussehen. Sie trugen teilweise Bärte und einer soll eine Brille getragen haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben dazu machen oder kann Hinweise auf die vier jungen Männer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

