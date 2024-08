Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Sender Straße

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am Freitagnachmittag (23.08., 16.54 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Sender Straße/ Feldweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 77-jähriger Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt wurde.

Zuvor befuhr eine 18-jährige Verlerin mit einem Volvo den Feldweg und beabsichtigte in Richtung Verl auf die Sender Straße einzubiegen. Sie hielt zunächst verkehrsbedingt an der Einmündung. Zur gleichen Zeit befuhr der 77-jährige Mann aus Oerlinghausen mit einem Piaggio-Roller hinter einem weißen Transporter die Sender Straße in Richtung Verl. Nachdem die Volvo-Fahrerin den weißen Transporter passieren ließ bog sie auf die Sender Straße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Rollerfahrer. Durch den Zusammenprall kam der 77-Jährige mit dem Roller zu Sturz, rutschte auf die Gegenfahrbahn und touchierte hierbei den BMW eines 48-Jährigen, der die Sender Straße in Richtung Schloß Holte-Stukenbrock fuhr.

Die Unfallbeteiligten kümmerten sich bis zum Eintreffen des verständigten Rettungsdienstes um den gestürzten 77-Jährigen. Anschließend wurde dieser zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Die 18-jährige Volvo-Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Der 48-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell