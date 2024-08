POL-GT: Einbruch an der Wittensteiner Straße - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Unbekannte Täter sind am Samstagabend (24.08., 21.15 Uhr) in ein Feinkostgeschäft an der Industriestraße eingebrochen. Durch ein Überwachungssystem konnte die Tatzeit eingegrenzt werden. Die Einbrecher hatten ein Fenster eingeschlagen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. ...

mehr