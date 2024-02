Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum/ (Versuchte) Einbrüche

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in Vinnum in das Pfarrheim an der Hauptstraße eingebrochen. Zwischen 12.30 Uhr am Sonntag (11.02.24) und 9.45 Uhr am Montag (12.02.24)brachen sie eine Tür auf. Ob die Einbrecher etwas mitgenommen haben, ist derzeit nicht bekannt.

Bei einem Kindergarten an der Borker Straße gelang es Tätern nicht, einzubrechen. Zwischen 17 Uhr am Sonntag (11.02.24) und 6.45 Uhr am Montag (12.02.24) waren sie nicht in der Lage, eine Türe aufzubrechen. Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell