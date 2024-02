Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße/ Leuchten beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Fußgängerbrücke über den Bahngleisen Leuchten beschädigt. Zudem rissen sie ein Metallgitter aus der Verankerung. Aufgefallen war das einer Zeugin am Montag (12.02.24) gegen 13.30 Uhr. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

