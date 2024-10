Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruchsversuch bei der Feuerwehr - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 22./23.10.2024, sich Zutritt zum Feuerwehrgerätehaus in der Römerstraße zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten ein Tor der Fahrzeughalle aufzuhebeln. Der Versuch misslang und das Vorhaben wurde abgebrochen. Am Tor entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Römerstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ts

