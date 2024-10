POL-EU: Handtaschen aus Fahrzeugen entwendet

Mechernich-Holzheim (ots) - Am Dienstag (1. Oktober) kam es gegen 6.45 Uhr auf der Heistardstraße in Mechernich-Holzheim zu einer Kollision zwischen einer 17-jährigen Fußgängerin aus Mechernich und einem 56-jährigen Kradfahrer aus Mechernich. Der Kradfahrer befuhr die Heistardstraße von Bad Münstereifel-Nöthen kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Breitenbenden. In Höhe einer Bushaltestelle beabsichtigte die ...

mehr