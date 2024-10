POL-EU: Nach Wildunfall mit Pkw geflüchtet

Mechernich-Kommern (ots) - Am Sonntag (29. September) versuchten Unbekannte gegen 21.47 Uhr die Terrassentür von einem Einfamilienhaus in der Straße Am Hostert in Mechernich-Kommern aufzuhebeln. Ein Bewegungsmelder neben der Terrassentüre mit einem Stofftuch abgedeckt. Trotz mehrerer Hebelversuche scheiterte der Einbruchversuch. Die Unbekannten gelangten nicht in das Wohnhaus. Es wurde eine Anzeige bezüglich des ...

mehr