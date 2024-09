Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher spielt Versteckspiel im Supermarkt

Euskirchen (ots)

Am Sonntag (29. September) wurde gegen 17.29 Uhr ein Einbruchalarm in einen Supermarkt in der Roitzheimer Straße in Euskirchen ausgelöst. Die Polizeibeamten konnten vor Ort eine beschädigte Eingangstür feststellen. Weiter entdeckten sie im Kassenbereich eine männliche Person. Als der Mann die Polizeibeamten erkannte, versteckte er sich im Kassenbereich. Kurz darauf begann er jedoch damit, Diebesgut in mitgeführte Taschen zu verstauen. Daraufhin wurde das Gebäude von Polizeibeamten und einem Diensthund betreten. Im Gebäude konnte der 28-Jährige widerstandslos festgenommen werden. Bei dem Diebesgut handelte es sich um Zigaretten, Alkohol und nicht alkoholhaltig Getränke im unteren dreistelligen Euro-Bereich. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Da der 28-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er vorläufig festgenommen und der Polizei in Euskirchen zugeführt. Auf der Polizeiwache wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

