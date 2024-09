POL-EU: In den Gegenverkehr gefahren

Zülpich (ots) - Am Freitag (27. September) kam es gegen 18.05 Uhr in der Straße Bachsteinweg in Zülpich zu einer Kollision zwischen einer 58-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Zülpich und einem 58-jährigen Pedelec-Fahrer aus Zülpich. Die Frau befuhr mit ihrem Pedelec die Straße Bachsteinweg stadtauswärts am rechten Straßenrand. Hinter einer Mauer kam plötzlich ...

mehr