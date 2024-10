Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Degerfelden/ Eichsel/ Adelhausen: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen - Polizei sucht vermeintlich weitere Geschädigten!

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 17.10.2024 auf Freitag, 18.10.2024 und von Samstag, 19.10.2024 auf Sonntag, 20.10.2024 kam es in Adelhausen und Eichsel zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen. Bislang sind sechs Fahrzeuge betroffen. In Degerfelden im Adlerweg wurden weiterhin am Samstag, 19.10.2024 zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr Bankkarten und Bargeld aus einem Fahrzeug entwendet. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und auch weitere Geschädigte, sich zu melden.

md/ts

