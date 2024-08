Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf Parkplatz

Hermannsburg (ots)

Auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Celler Straße in Hermannsburg ist es am Freitag, den 16.08.2024 zwischen 11:50 Uhr und 12:10 Uhr zu einem leichten Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei suchte mit einem Aufruf in der Zeitung nach der Verursacherin. Diese hatte sich inzwischen bei der Polizei in Hermannsburg gemeldet. Demnach hatte eine ihr unbekannte ältere Dame (zirka 75 Jahre alt und schlank) Hilfe beim Ausparken ihres grauen Vans angeboten, da dieser nah an dem beschädigten Fiat stand. Dabei habe die Unbekannte dann den Schaden an dem Fiat verursacht. Die Halterin des grauen Vans habe die Dame auf den Schaden angesprochen. Dies habe sie aber ignoriert und sich entfernt. Die Polizei Hermannsburg sucht nun nach der unbekannten Frau, die am Freitag, 16.08.2024 zwischen 11:50 Uhr und 12:10 Uhr den grauen Van aus der Parklücke gefahren hat sowie weitere Zeugen des Vorfalls. Diese mögen sich bitte mit der Polizei in Hermannsburg unter der Telefonnummer 05052-913310 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell