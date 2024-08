Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mut zur Gegenwehr-Kurse bei der Polizei sind voll

Celle (ots)

Mit den Präventionskursen "Mut zur Gegenwehr" richtet sich die Polizei Celle an alle Frauen ab 18, die sich vor verbalen und auch tätlichen Übergriffen schützen möchten. Die Resonanz auf die vier bei der Polizei Celle stattfindenden Kurse war so groß, dass alle angebotenen Termine mittlerweile ausgebucht sind. Auch die Liste für Nachrückerinnen ist schon gut gefüllt. Dazu Christian Riebandt, Leiter des Präventionsteams der Polizeiinspektion Celle: "Bedauerlicherweise sind unsere Kapazitäten in den Kursen bereits komplett ausgeschöpft. Wir freuen uns sehr, dass unser Kursangebot so gut angenommen wird. Das spricht für einen enormen Bedarf in dem Bereich. Wir werden die Kursreihe auch im nächsten Jahr wieder fortsetzen. Mit den Selbstbehauptungskursen wollen wird Frauen in die Lage versetzen, sich angemessen vor sexuellen Belästigungen und Übergriffen zu schützen". Wie bereits im letzten Jahr, konnte mit der Vereinigung Soroptimist Celle https://clubcelle.soroptimist.de/home wieder ein Sponsor gewonnen werden. Dieser übernimmt die Kosten für einen kompletten Kurs.

