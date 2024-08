Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schützen Sie ihr Fahrrad - Registrierung bei der Polizeiinspektion Celle am 30.08.2024

Celle (ots)

Die Polizeiinspektion Celle bietet auf dem Gelände an der Jägerstraße am 30.08.2024 von 14 bis 17 Uhr wieder eine Fahrradregistrieraktion an. Bürgerinnen und Bürger können dabei ihr Fahrrad, E-Bike oder Pedelec registrieren lassen. Das Speichern der Fahrraddaten und der dazugehörigen Daten des Eigentümers / der Eigentümerin in einer landesweiten Fahrrad-Datei ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Durch die Registrierung können die Beamtinnen und Beamten ein herrenloses oder gestohlenes Fahrrad beispielweise schneller dem Eigentümer / der Eigentümerin zuordnen und wieder aushändigen. Interessierte bringen zur Registrierung bitte ihr Fahrrad, einen Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis (z.B. Kaufbeleg) für ihr Gefährt mit. Für Elektrofahrräder ist zudem der Schlüssel für das Akku-Fach erforderlich, da sich in dem Fach oft die Fahrradrahmennummer befindet. Weitere Informationen zum Schutz ihres Zweirades finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.lka.polizei-nds.de/praevention/aktuelles_und_kampagnen/protect-your-bike-117473.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell