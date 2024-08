Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Entlaufene aggressive Kuh beschädigt Zäune und musste erlegt werden

Celle (ots)

Eine entlaufene, aggressive Kuh hat am Montag, 19.08.2024 gegen 18 Uhr über eine Stunde lang die Polizei in Celle beschäftigt. Mehrere Passanten hatten das durch das Stadtgebiet im Bereich WEstercelle galoppierende Tier der Polizei gemeldet. Die ersten Funkstreifenwagen konnten die Kuh zunächst in einem Wohngebiet ausmachen und versuchten es, gemeinsam mit Landwirten und Passanten zu beruhigen und einzufangen. Diese Versuche blieben aber erfolglos, das Tier lief auf das Gelände einer Kirchengemeinde im Wederweg. Alle weiteren Versuche, beruhigend auf das Tier einzuwirken, blieben erfolglos, auch der Tierhalter konnte die Kuh nicht beruhigen. Ein während des Einsatz alarmierter Jäger erschoss das Tier gegen 19:30 auf dem Gelände der Kirchengemeinde. Das Tier hat auf seiner Flucht mehrere Zäune beschädigt, auch ein Radfahrer wurde von der Kuh umgestoßen. Dieser blieb aber unverletzt. Warum die Kuh sich so verhalten hat, ist momentan noch unklar.

