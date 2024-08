Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 240 Höhe Willighausen - drei Verletzte

Celle. Faßberg (ots)

Am Donnerstagabend (15.08.2024) ist es gegen 21:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 43 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Opel Corsa die L 240 aus Müden / Örtze kommend in Richtung Hermannsburg. Vermutlich nach Beendigung eines Überholvorganges kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und geriet dabei in den Gegenverkehr. Dort prallte er zunächst mit der Beifahrerseite gegen die Front eines entgegenkommenden Hyundai eines 42-jährigen und schleuderte dann in den Grünstreifen. Bei dem Unfallverursacher haben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung ergeben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Hyundais sowie dessen 42 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 45.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die L 240 war für die Dauer der Maßnahmen vor Ort für zirka fünf Stunden gesperrt.

