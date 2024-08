Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mann entblößt sich am Westerceller Freibad - Polizei sucht weitere Zeugen

Celle (ots)

Die Polizei Celle ermittelt in einem Fall von Exhibitionismus und sucht nun weitere Zeugen der Tat. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 20.07.2024 im bzw. am Westerceller Freibad. Drei junge Frauen hatten sich dort im rückwärtigen Bereich auf ihren Picknick-Decken aufgehalten. Gegen 12:25 Uhr fiel ihnen in ihrer Nähe im Gebüsch auf der Außenseite unmittelbar vor dem Zaun ein Mann auf, der die drei zu beobachten schien. Kurz darauf bemerkten die drei Frauen, dass der Mann sein Geschlechtsteil entblößt hatte und daran manipuliert hat. Sie sprachen ihn laut an, woraufhin er sich auf einem Fahrrad in Richtung Wilhelm-Hasselmann-Straße / Ringelhorst entfernte. Die jungen Frauen informierten daraufhin die Polizei. Neben den betroffenen Frauen hielten sich zum Zeitpunkt des Geschehens weitere Personen auf, die den Vorfall mitbekommen haben. Diese Personen werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen. Des Weiteren sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die den Mann - möglicherweise auf der Flucht - beobachtet haben und ihn eventuell besser beschreiben können.

