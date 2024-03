PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl von hochwertigem E-Bike +++ TWE in Hattersheim +++ VU mit leichtverletzter Person in Hofheim +++ VU unter Alkoholeinfluss in Schwalbach +++ Folgenlose Trunkenheitsfahrt in Hofheim

Hofheim (ots)

1. Diebstahl von E-Bike aus Tiefgarage

65439 Flörsheim am Main, Eppsteiner Straße, Montag, 25.03.2024, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 28.03.2024, 16:30 Uhr

(AF) Unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Dort entwendeten sie das E-Bike der GS. Das E-Bike war durch ein Schloss an einer Verankerung in der Wand gesichert. Das Schloss wurde durchtrennt und ebenfalls entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Das Stehlgut wird auf ca. 7500,00 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe in Flörsheim am Main unter der 06145/5476-0 entgegen.

2. Tageswohnungseinbruchdiebstahl

65795 Hattersheim am Main, Siegfriedring, Donnerstag, 28.03.2024, 12:40 Uhr bis 17:30 Uhr

(AF) Bislang unbekannte Täter hebelten das gekippte Fenster einer Kellerwohnung in einem Mehrfamilienhaus mittels unbekannten Hebelwerkzeugs auf und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 200,00 EUR beziffert. Das Stehlgut wird auf ca. 2000,00 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach am Taunus unter der 06196/2073-0 entgegen.

3. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

65719 Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, Donnerstag, 28.03.2024, 13:25 Uhr

(AF) Ein 67-jähriger Liederbacher befuhr mit seinem blauen Seat die Niederhofheimer Straße in Richtung Innenstadt. Ein 69-jähriger Fahrzeugführer aus Idstein fuhr mit seinem blauen Volvo in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Beim Abbiegen nach links missachtete der blaue Volvo die Vorfahrt des entgegenkommenden blauen Seats, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000,00 EUR. Der blaue Volvo war nicht mehr fahrbereit. Der 67-jährige Fahrzeugführer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

4. Gefährdung des Straßenverkehrs

65824 Schwalbach am Taunus, L3014 / L3367, 28.03.2024, 18:15 Uhr

(AF) Eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Soden befuhr mit ihrem Pkw (grauer Audi) die L3014 aus Richtung Schwalbach am Taunus kommend in Fahrtrichtung Liederbach. Ein 46-jähriger aus Bad Soden befuhr mit seinem Pkw (schwarzer Porsche) ebenfalls die L3014 in gleicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Kreuzung L3014 / L3367 beabsichtigte die Fahrerin des Audi, nach rechts auf die L3367 in Fahrtrichtung Bad Soden abzubiegen. Hierzu ordnete sie sich auf den baulich getrennten Abbiegestreifen ein, musste aber als Wartepflichtige verkehrsbedingt halten. Der Porschefahrer befuhr ebenfalls den Abbiegestreifen unmittelbar hinter dem Audi. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der Porschefahrer anschließend links am Audi vorbei und touchierte diese dabei an der rechten Fahrzeugseite. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer des Porsche unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Der Porschefahrer wurde zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle der Pst. Eschborn sistiert und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 6000,00 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

5. Trunkenheit im Straßenverkehr

65719 Hofheim am Taunus, Wiesbadener Straße, Freitag, den 29.03.2024, 01:20 Uhr

(AF) Im Rahmen einer Kontrolle im Straßenverkehr wurde ein 17-Jähriger auf einem E-Scooter durch eine Streife kontrolliert. Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert sein könnte. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zwecks Blutentnahme und weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle sistiert. Hiernach wurde der Beschuldigte nach Hause entlassen und den Sorgeberechtigten überstellt.

