Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Hambühren (ots)

Am Sonntag kurz nach Mitternacht kam es in Hambühren, Prinz-Adalbert-Straße, zu einem Verkehrsunfall: Ein 36-jähriger Mann aus Wietze wollte von hier nach links in die Nienburger Straße abbiegen, missachtete dabei aber die Vorfahrt eines 28-jährigen Mannes mit seinem Pkw Opel. Es kam zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden entstand. Der Autofahrer aus Wietze blieb aber nicht am Unfallort, sondern fuhr mit seinem beschädigten Fahrzeug weiter in die Mittelstraße, wo er gegen einen Poller und zwei weitere geparkte Pkw stieß. Auch hier entstand erheblicher Sachschaden. Der Mann wurde von der Polizei schließlich in der Mittelstraße in der Nähe seines mittlerweile abgestellten Wagens angetroffen, es stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme war die Folge; einen Führerschein konnten die Polizeibeamten nicht einziehen: der Mann besitzt gar keine Fahrerlaubnis. Der Unfallverursacher muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

