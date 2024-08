Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen nach leichtem Verkehrsunfall auf Parkplatz

Hermannsburg (ots)

Auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Celler Straße in Hermannsburg ist es am vergangenen Freitag, den 16.08.2024 zwischen 11:50 Uhr und 12:10 Uhr zu einem leichten Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein dort geparkter weißer Fiat 500 beschädigt. Die Fahrerin des verursachenden Fahrzeuges, bei dem es sich vermutlich um einen grauen Van handelt, hatte kurzen Kontakt mit der Geschädigten. Der Austausch der Personalien unterblieb aber zunächst. Die Verursacherin und / oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Hermannsburg unter der Telefonnummer 05052-913310 in Verbindung zu setzen.

