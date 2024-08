Polizeiinspektion Celle

POL-CE: "Kaufe alte Schreibmaschinen" oder "Kaufe alles was alt ist" - Polizei warnt vor Trickbetrügern

Celle (ots)

Immer wieder finden sich in den Zeitungen Annoncen wie "Wir kaufen alles aus Oma´s Zeiten" oder "Kaufe alte Schreibmaschinen, Pelze etc.". Neben den ehrlichen Verkäufern befinden sich aber unter den Anbietern leider auch oft Betrüger, die solche Anzeigen für ihre kriminellen Machenschaften nutzen. Die Trickbetrüger verabreden dann mit den Interessenten, die sich auf ihre Anzeige bei ihnen melden, einen Termin bei diesen zuhause. Sind sie erst einmal in der Wohnung oder im Haus, lenken die Bewohner ab und nutzen die Gelegenheit, Schmuck, Bargeld oder andere Wertsachen zu entwenden. In einem aktuellen Fall hat ein Zeitungsleser die Polizei Celle auf eine solche Annonce aufmerksam gemacht. Die Recherche ergab, dass der Inhaber des in der Anzeige genannten Telefonanschlusses bereits mehrfach wegen diverser Eigentums- und Betrugsdelikten in Erscheinung getreten ist. Daher bittet die Polizei um erhöhte Wachsamkeit bei Reaktionen auf diese Art von Anzeigen. Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in ihre Wohnung oder in ihr Haus. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck, lassen Sie sich nicht verwirren oder unter Druck setzen. Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht ganz genau verstanden haben. Wehren Sie sich gegen zu aufdringliche Besucher an ihrer Haustür. Sprechen Sie laut und fordern sie diese laut zum Gehen auf. Rufen Sie ihre Nachbarn zur Hilfe. Insgesamt ist vor allem eines wichtig: Bleiben Sie aufmerksam, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und sprechen Sie mit Bekannten und Familienmitgliedern über dieses Thema!

