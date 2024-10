Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall auf der Autobahn - Polizei sucht silbernen Kombi!

Mit ihrem Mercedes befuhr am Mittwoch, 23.10.2024 gegen 13.10 Uhr eine 20 Jahre alte Frau die A 98 in Richtung Weil und beabsichtigte beim Autobahndreieck Weil am Rhein auf die Autobahn in Richtung Basel aufzufahren. Im Kurvenbereich soll zeitgleich ein silberner Kombi mit überhöhter Geschwindigkeit von links über die Sperrfläche die 20-jährige vorschriftswidrig überholt haben. Beim Überholen soll dieser zu scharf nach rechts gekommen sein, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die 20-jährige kollidierte mit ihrem Mercedes zuerst an der linken Leitplanke, bevor sie auf die rechte Seite abgewiesen wurde und in der Kurvenmitte an die rechte Leitplanke prallte. Der silberne Kombi mit einem männlichen Fahrzeugführer fuhr weiter. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 20000 Euro. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein (07621/98000) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich zu melden.

