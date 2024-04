LPI-J: Frage nach Bargeld artet völlig aus

Jena (ots) - Zwei Notrufe innerhalb von knapp dreißig Minuten, jeweils versuchte ein Täter gewaltsam mit einem Beil in das Innere eines Spielcasinos zu gelangen und im Ergebnis eine Festnahme. So könnte man die vergangene Nacht in Jena kurz beschrieben. Der erste Notruf ging gegen dreiviertel zwei von einer Spielhalle in der Löbstedter Straße ein. Eine männliche Person hatte widerrechtlich das Zugangstor geöffnet ...

