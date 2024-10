PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher bei Tat gestört +++ Spielautomaten in Pizzeria aufgebrochen +++ Seat zerkratzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher bei Tat gestört, Kiedrich, In der Sandgrub, Mittwoch, 30.10.2024, 18:35 Uhr

(fh)Am Mittwochabend gelangten Einbrecher in Kiedrich nicht an ihr Ziel. Gegen 18:35 Uhr betraten die Unbekannten das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "In der Sandgrub" und versuchten mithilfe eines Werkzeuges ein zum Garten ausgerichtetes Kellerfenster aufzuhebeln. Sie hatten die Rechnung jedoch ohne den Bewohner der Kellerwohnung gemacht, welcher auf sich aufmerksam machte und die Täter so in die Flucht schlug. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Spielautomat in Pizzeria aufgebrochen, Taunusstein-Wehen, Platter Straße, Dienstag, 22.10.2024, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 23.10.2024, 16:30 Uhr

(fh)Vergangene Woche kam es in einer Pizzeria in Taunusstein-Wehen zu einem Einbruch, bei dem es die Täter auf Geld aus einem Spielautomaten abgesehen hatten. Der Einbruch, welcher erst zu einem späteren Zeitpunkt angezeigt wurde, ereignete sich zwischen Dienstag, dem 22.10.2024 und Mittwoch, dem 23.10.2024. In dieser Zeitspanne betraten die Einbrecher unbemerkt die Lokalität in der Platter Straße und hebelten den dort aufgestellten Spielautomaten auf. Aus diesem nahmen sie Bargeld in vierstelliger Höhe an sich und flüchteten daraufhin.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Seat zerkratzt, Taunusstein-Bleidenstadt, Feldbergstraße, Dienstag, 29.10.2024, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 30.10.2024, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen zerkratzten Unbekannte in Taunusstein-Bleidenstadt ein Fahrzeug und sorgten für einen hohen Schaden. Am Mittwochmorgen wies der graue in der Feldbergstraße geparkte Seat Alhambra Kratzer auf, die sich über die komplette Fahrerseite zogen. Unbeschädigt abgestellt worden war der Pkw dort am Dienstagnachmittag. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 3.000 Euro.

Wer Hinwiese zu den Verursachern geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizei in Bad Schwalbach.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell