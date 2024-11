PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstahl von E-Bike aus Grundstückseinfahrt +++ Gegenstände aus unverschlossenem Pkw entwendet +++ Täter gelangen unerkannt in Einfamilienhaus



1. Diebstahl von E-Bike aus Grundstückseinfahrt, Idstein, Bornwiese, Montag, 04.11.2024, 16:00 - 21:00 Uhr

(ms)Am Montag in den frühen Abendstunden wurde in Idstein ein E-Bike gestohlen. Zwischen 16:00 und 21:00 Uhr haben unbekannte Täter ein schwarzes Damen E-Bike samt darin angeschlossenem Gliederschloss aus einer Grundstückseinfahrt in der "Bornwiese" entwendet. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Wert des Stehlguts beläuft sich auf ca. 2000EUR. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126 / 9394 - 0 zu melden.

2. Gegenstände aus unverschlossenem Pkw entwendet, Niedernhausen, Holbeinstraße, Montag, 04.11.2024, 01:09 Uhr

(ms)Montagnacht wurden Diebe in Niedernhausen bei einem Pkw in Niedernhausen fündig. Gegen 01:10 Uhr wurden aus einem weißen Volkswagen in der Holbeinstraße diverse Kleingegenstände und Bargeld entwendet. Dabei hatten sie nach ersten polizeilichen Erkenntnissen leichtes Spiel, da das Auto wohl nicht ordnungsgemäß verschlossen war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126 / 9394 - 0 entgegen.

3. Täter gelangen unerkannt in Einfamilienhaus, Idstein, Am Dorfbrunnen, Montag, 04.11.2024, 16:00 - 19:30 Uhr

(ms)In der Dämmerungszeit am späten Montagnachmittag gelangten Diebe in Idstein unerkannt in ein Einfamilienhaus. Zwischen 16:00 und 19:30 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter in der Straße "Am Dorfbrunnen" über eine unverschlossene Tür unbemerkt Zugang zum Haus, während die Bewohnerin sich im Garten aufhielt. Aus dem Haus wurden Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Das Wohnobjekt wurde von den Tätern vermutlich über die Hauseingangstür verlassen. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126 / 9394 - 0 entgegen.

4. Vermeintlicher "Lost Place" führt zur Strafanzeige, Rüdesheim, Rheinuferstraße, Montag, 04.11.2024, 16:22 Uhr

(ms)Am Montagnachmittag wurde die Polizei in Rüdesheim zu Einbrechern in einen vermeintlichen "Lost Place" entsandt. Um 16:22 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen aufmerksam gemacht, dass drei Personen offensichtlich Gegenstände aus einem leerstehenden Hotel in der Rheinuferstraße heraustragen würden. Von der Streife der Polizeistation Rüdesheim konnten alle drei Personen vor Ort angetroffen und das Diebesgut sichergestellt werden. Gegen die 38-Jährige und den 36-Jährigen aus Wiesbaden, sowie den 28-Jährigen aus Bad Schwalbach wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, sowie Hausfriedensbruch eingeleitet.

5. Ladendieb muss Beute zurücklassen,

Rüdesheim am Rhein, Europastraße, Montag, 04.11.2024, 11:19 Uhr

(ms)In Rüdesheim wurde ein Ladendieb auf frischer Tat erwischt und musste seine Beute zurücklassen. Am Montagvormittag gegen 11:20 Uhr wurde ein Ladendieb in einem Einkaufsmarkt in der Europastraße beim Diebstahl ertappt. Beim Passieren der Kasse konnte dieser von Mitarbeitern festgehalten und ihm die Ware abgenommen werden. Dem Täter gelang im Anschluss dennoch die Flucht und er fuhr auf seinem Fahrrad davon. Er wurde später als ca. 180 cm groß, im Alter von 35-45 Jahren mit Halbglatze und dunklen Haaren beschrieben. Neben seiner dunklen Bekleidung führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter 06722 / 9112 - 0 entgegen.

