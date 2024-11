PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann mit Besenstiel geschlagen +++ Auf Kerb geschlagen

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann mit Besenstiel geschlagen, Bad Schwalbach, Hardtstraße, Freitag, 01.11.2024, 12:40 Uhr

(pa)Am Freitag wurde in Bad Schwalbach ein Mann auf offener Straße mit einem Besenstiel geschlagen. Gegen 12:40 Uhr kam es in der Hardtstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 30 und 35 Jahren. Dem vorausgegangen sein soll eine mehrere Tage zurückliegende verbale Auseinandersetzung, die darin mündete, dass der 30-Jährige gemeinsam mit drei Begleitern den 35-Jährigen in dessen PKW zum Anhalten nötigte. Der 35-Jährige holte einen ca. 80cm langen Besenstiel aus dem Kofferraum und schlug den 30-Jährigen damit. Beide Männer wurden leicht verletzt.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124 / 7078-0 zu melden.

2. Auf Kerb geschlagen, Eltville, Weinhohle, Freitag, 01.11.2024, 21:05 Uhr

(pa)Am Freitagabend kam in Eltville auf einer Kerbeveranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 21:05 Uhr gerieten zwei 18-Jährige zunächst auf einem Fahrgeschäft in verbale Streitigkeiten. Der Streit setzte sich kurze Zeit später auf dem Festgelände fort. Auf dem Festplatz schlug einer der beiden dem anderen gegen den Kopf. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Hinweise werden unter der Rufnummer 06123 / 9090-0 an die Polizei Eltville erbeten.

