Verkehrsunfall in der Ivendorfer Landstraße: Autofahrer schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag (24.10.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall in Travemünde, bei dem der Fahrzeugführer eines Pkws schwer verletzt wurde. Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Klärung der konkreten Unfallursache ist jetzt Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14:15 Uhr in der Ivendorfer Landstraße. Die eingesetzten Beamten der Polizeistation Travemünde konnten am Unfallort einen 7er BMW leicht schräg versetzt zur Fahrbahn in Fahrtrichtung Travemünde feststellen. Das Fahrzeug wies an der Beifahrerseite erhebliche Beschädigungen auf und die Airbags waren ausgelöst.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der Fahrer allein im Auto. Der 42-jährige Lübecker zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Rettungshubschrauber Christoph 12 war für den Verkehrsunfall mit im Einsatz.

Die Ivendorfer Landstraße wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport des BMWs. Die Höhe des Gesamtsachschadens beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 25000 Euro. Die näheren Umstände des Verkehrsunfalles sowie die Klärung der konkreten Ursache werden jetzt im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell