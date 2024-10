Lübeck (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (23.10.2024) brachen Unbekannte in das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Pansdorf ein. Der oder die Täter entwendeten dabei hochwertige hydraulische Rettungsgeräte. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht ...

