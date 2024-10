POL-PIING: Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Ingelheim (ots) - In der Tatzeit vom 01.10., auf den 07.10.2024, entwendeten bislang unbekannten Täter die zum Tatzeitpunkt auf einem Dach eines Baustellencontainers befindliche Rüttelplatte. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um eine frei zugängliche Baustelle im Saulheimer Weg in Bubenheim. Der Wert des entwendeten Diebesgutes liegt in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. Wer sachdienliche Hinweise zu dem ...

mehr