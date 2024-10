POL-PIING: Erntedankfest Heidesheim

Ingelheim (ots) - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Bereits am Donnerstag, den 26.09.2024 kam es gegen 07:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Auf dem Graben in Ingelheim. Beim Rangieren stieß ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, gegen ein Straßenschild und beschädigte dieses. Anschließend stieg der Fahrer aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich ...

mehr