Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Dreißig Minuten Spaziergang - zwei hochwertige E Bike entwendet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ingelheim (ots)

Am Mittwoch, den 16.10.2024, gegen 11:15 Uhr stellte ein Ingelheimer Ehepaar ihre hochwertigen E-Bikes in der Straße "Am Blumengarten" in Ingelheim ab und sicherten diese mit zwei Schlössern. Als sie von ihrem dreißig minütigen Spaziergang zurückkehrten, waren die Fahrräder weg. Auf dem Boden konnten sie noch je ein Element der beiden genutzten Fahrradschlösser auffinden. Diese wurden mithilfe eines unbekannten Werkzeugs durchtrennt. Bei den E-Bikes handelte es sich um ein schwarzes Rad der Marke Haibike, Modell: XDURO im Wert 3200EUR von und um ein schwarz gelbes Rad der Marke Haibike, Modell: SDURO im Wert von 3000EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell