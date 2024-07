LPI-EF: Reifen zerstochen

Erfurt (ots) - In der Löbervorstadt in Erfurt verewigte sich ein Randalierer in der Nacht zu Montag an einem Auto. Der Unbekannte hatte sich an einem geparkten VW zu schaffen gemacht. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzte er die Autotüren der Beifahrerseite und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 800 Euro. Die Besitzerin bemerkte die Beschädigungen Montagmorgen und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (SE) Rückfragen bitte ...

