LPI-SHL: Betrunken unterwegs

Themar (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Donnerstagnachmittag fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen in der Karl-Marx-Straße in Themar geparkten blauen Audi. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro im Bereich der vorderen linken Stoßstange. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der ...

