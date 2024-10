POL-HST: Cannabisplantage in Wohnhaus - Polizei stellt circa 50 Pflanzen sicher

Tribsees (ots) - Die Polizei in Tribsees beschäftigt derzeit eine Reihe von Einbrüchen in Garagen oder auf Grundstücke. In der Zeit von Montag, dem 7. Oktober 2024, 22:30 Uhr, bis Dienstag, dem 8. Oktober 2024, gegen 5:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Nordmauerstraße in Tribsees ein. Sie entwendeten Werkzeug aus einer Garage. Der ...

