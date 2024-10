Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Pansdorf

Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Polizei sucht dringend Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (23.10.2024) brachen Unbekannte in das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Pansdorf ein. Der oder die Täter entwendeten dabei hochwertige hydraulische Rettungsgeräte. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 06:20 Uhr hatte der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Pansdorf den Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus an der Eutiner Straße in Pansdorf bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der oder die Tatverdächtigen sich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in das Gebäude verschafften. Aus einem in der Fahrzeughalle geparkten Einsatzfahrzeug entwendeten sie anschließend hochwertiges hydraulisches Gerät, darunter eine hydraulische Rettungsschere und ein hydraulisches Spreizgerät im Wert von mehreren tausend Euro. Aus einem der Büroräume entwendeten die Tatverdächtigen zudem einen Tresor und Bargeld.

Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei in Bad Schwartau jetzt dringend Zeugen, denen in der Tatzeit vom Dienstagabend ab 18.45 Uhr bis 06:20 Uhr am Mittwochmorgen verdächtige Personen, Fahrzeuge oder auch Geräusche im Bereich des Feuerwehrgerätehauses in der Eutiner Straße in Pansdorf aufgefallen sind.

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei in Bad Schwartau unter der Telefonnummer 0451-220750 entgegen.

