POL-HL: Lübeck - St. Gertrud / Fahrzeug erheblich beschädigt - Verursacher flüchtig

Zwischen dem 18.10. und dem 20.10.2024 wurde in der Tannenkoppel in Lübeck ein geparkter PKW Toyota erheblich beschädigt. Die Schäden deuten auf ein Unfallgeschehen hin. Ein Verursacher hat den Unfall allerdings nicht gemeldet, sodass die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Gegen 14:00 Uhr am Freitagnachmittag (18.10.24) stellte ein 22-jähriger Lübecker seinen weißen PKW Toyota Yaris in der Tannenkoppel gegenüber des Schattiner Weg ab. Am späten Sonntagabend (20.10.2024) wurde er durch einen Nachbarn auf erhebliche Beschädigungen an seinem Wagen aufmerksam gemacht.

Der Lübecker stellte fest, dass die Frontschürze abgerissen, deformiert und zerstört war. Der linke vordere Kotflügel war ebenfalls deformiert und zerschrammt, außerdem war der linke Außenspiegel abgerissen.

Hinweise auf einen Verursacher fand der junge Mann an seinem Fahrzeug nicht vor. Nach Einschätzung der Polizei deuten die Schäden auf ein massives Unfallgeschehen hin, weshalb die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen wurden.

Wer Angaben zum Tatgeschehen, einen möglichen Verursacher oder dessen Verbleib machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Eichholz in Verbindung zu setzten. Die Beamtinnen und Beamten sind telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 0451-1317360 oder per Email über eichholz.pst@polizei.landsh.de.

