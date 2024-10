Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Fehmarn

Tatverdächtiger nach Fahrraddiebstahl ermittelt

Lübeck (ots)

Ende Juli kam es an einem Campingplatz auf Fehmarn zum Diebstahls eines Fahrrads. Wochen später wurde das entwendete Fahrrad auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten. Bei einer vereinbarten Übergabe stellte die Polizei einen jugendlichen Tatverdächtigen.

Am Abend des 30.07.24 stellten ein Vater und sein Sohn ihre Fahrräder an einem Campingplatz bei Wulfen ab. Nach einer Dreiviertelstunde kehrten beide zum Abstellort zurück und mussten feststellen, dass das Fahrrad des Sohns entwendet wurde.

In den darauffolgenden Tagen entschlossen sich beide, bei der örtlichen Polizeidienststelle eine Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Nach einigen Wochen der Ermittlungen konnten sie herausfinden, dass das entwendete Fahrrad auf einer hinreichend bekannten Internetplattform zum Verkauf angeboten wird. Daraufhin wurde in Ansprache mit den Ermittlern für September eine Übergabe mit dem Verkäufer arrangiert.

Am Tag des Scheinkaufs gelang es der Polizei so, einen jugendlichen Mann festzustellen, der sich im Besitz des gestohlenen Fahrrads befand. Der junge Ostholsteiner wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Das sichergestellte Fahrrad konnte mittlerweile an die Geschädigten ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell