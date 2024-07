Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachts im Ostend - Polizei stellt nach Zeugenhinweis mutmaßliche Fahrraddiebe

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Montag, 29.07.2024, wurden im Hildesheimer Ostend zwei Männer gefasst, die im Verdacht stehen, ein Fahrrad entwendet zu haben. Einem von ihnen werden weitere Vergehen zur Last gelegt.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Polizei gegen 03:00 Uhr einen Zeugenhinweis, wonach mehrere Männer in der Straße Elisabethgarten Fahrräder auf einen Transporter laden sollten. Ein Streifenteam stellte das Fahrzeug kurz danach fahrend und mit zwei Männern besetzt in der besagten Straße fest. Am Steuer saß ein 51-Jähriger aus Göttingen, auf dem Beifahrersitz ein 49-jähriger Mann aus Northeim.

Auf der Ladefläche entdeckten die Beamten ein grünes Pedelec des Herstellers "PROPHETE", Modell "Graveler", zu dessen Herkunft widersprüchliche Angaben gemacht wurden und für das die Männer keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnten. Fotos des Elektro-Rades, das von den Einsatzkräften sichergestellt wurde, befinden sich im Anhang zu dieser Pressemeldung.

Weiterhin stellte sich heraus, dass der Fahrer des Transporters keinen Führerschein besitzt. Ferner ergab sich ein Verdacht, dass der 51-Jährige unter Kokaineinfluss stand. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten vermutliches Amphetamin sicher.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Männer entlassen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Fahrraddiebstahl eingeleitet. Gegen den 51-Jährigen wird darüber hinaus wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Weitere Zeugen, die in der Nacht zu Montag Beobachtungen getätigt haben, die mit der Tat in Verbindung stehen, werden gebeten, sich auf der Wache in der Schützenwiese unter 05121/939-115 zu melden. Ferner wird um Hinweise zur Herkunft des sichergestellten Pedelecs gebeten.

