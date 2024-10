Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz

Verkehrsunfall in der Moislinger Allee: Fahrer und Beifahrerin leicht verletzt

Lübeck (ots)

Am Samstagmittag (19.10.2024) kam es in Lübeck St. Lorenz zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Der Fahrer eines Smarts kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen einbetonierten Abfallcontainer. Die Klärung der konkreten Unfallursache ist jetzt Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen des 2. Polizeireviers Lübeck.

Gegen 13:15 Uhr befuhr ein 47-jähriger Lübecker mit seinem PKW Smart Fortwo die Moislinger Allee von der Innenstadt kommend in Richtung Moisling. Im Fahrzeug befand sich eine 6-jährige Beifahrerin. Nach aktuellen Erkenntnissen kam der Wagen zwischen den Straßen Am Steilhang und Schaluppenweg während der Fahrt nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte der Smart einen geparkten Ford am Fahrbahnrand und prallte im Anschluss gegen einen einbetonierten Abfallcontainer.

Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer und die Beifahrerin leicht verletzt. Einsatzkräfte des hinzugezogenen Rettungsdienstes übernahmen die medizinische Versorgung der Verletzten. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus musste nicht erfolgen.

An dem Smart entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Ford wurde lediglich leicht beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls riss der Smart ein großflächiges Loch in die Verkleidung des Abfallcontainers. Die Höhe des Gesamtsachschadens beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 9000EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell