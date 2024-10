Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Timmendorfer Strand

Brand eines Lokals in Strandnähe

Lübeck (ots)

In Timmendorfer Strand geriet am frühen Freitagmorgen (25.10.24) ein Imbiss in Strandnähe in Brand. Das brandbetroffene Gebäude, welches ebenfalls einen abgegrenzten Sanitärbereich beinhaltete, wurde das Feuer vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Klärung der Brandursache ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Gegen 03:30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer im Saunaring aus. Die Einsatzkräfte fanden ein Gebäude mit Imbiss und öffentlichem WC vor, welches in voller Ausdehnung brannte.

Die Löscharbeiten gestalteten sich durch das vorhandene Reetdach schwierig, sodass ein angeforderter Hydraulikbagger frühzeitig zum Einsatz kam und bei den Löscharbeiten unterstütze.

Nachdem die gesamte Dachkonstruktion abgetragen wurde, konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.

Noch während der Löscharbeiten, die gegen 06:30 Uhr morgens beendet waren, nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Aufgrund der vorhandenen Schäden, kann von einem hohen Sachschaden ausgegangen werden, der sich aktuell allerdings noch nicht genau beziffern lässt. Personen kamen im Zusammenhang mit dem Brand nicht zu Schaden.

Wie es zum Feuer kam, ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Für diesen Zweck wurde unter anderem die Brandstelle beschlagnahmt.

Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau hat die laufenden Übermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell