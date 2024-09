LPI-EF: Autofahrer flüchtet vor Kontrolle

Sömmerda (ots) - Donnerstagnachmittag wurde in Sömmerda einer Frau beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen. Die 60-Jährige hatte beabsichtigt, in einem Supermarkt ihre Einkäufe zu erledigen. Dabei trug sie eine Umhängetasche über der Schulter, in der sich auch das Portemonnaie befand. Die Tasche war unverschlossen, was ein unbekannter Mann ausnutze, um Beute zu machen. Der Täter lief sehr nah an der Frau vorbei, schnappte sich die Geldbörse aus der Tasche und floh. ...

mehr