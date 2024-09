LPI-EF: Kabel von Baustelle gestohlen

Erfurt (ots) - Ein Unbekannter hatte es in Erfurt auf ein Hotel abgesehen. Im Tatzeitraum von Montag bis Mittwoch drang der Dieb auf unbekannte Weise in ein Hotelzimmer in der Altstadt ein. Dort stahl er etwa 600 Euro Bargeld eines 84-jährigen Hotelgastes. Hinzugerufene Polizeibeamte sicherten am Tatort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

