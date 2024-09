Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Erfurt (ots)

Bereits am Mittwoch ereignete sich in Erfurt ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann befuhr mit seinem Renault-Transporter gegen 17:00 Uhr die Liebknechtstraße aus Richtung Schlachthofstraße in Fahrtrichtung Stauffenbergallee. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Mann in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Baum. Bei dem Zusammenstoß touchierte sein Transporter einen im Gegenverkehr stehenden BMW. Durch den Unfall wurde der 53-Jährige in dem Renault eingeklemmt. Durch die Feuerwehr musste er anschließend aus dem Fahrzeug befreit werden. Mit schweren Verletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus, wo er wenig später verstarb. Inwieweit der Verkehrsunfall ursächlich für seinen Tod ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (DS)

