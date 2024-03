POL-GÖ: (121/2024) Nach LKW-Brand auf der Autobahn 7 - Vollsperrung ab der AS Hann. Münden-Hedemünden soeben aufgehoben

Göttingen (ots) - Walkenried, Ortsteil Zorge, Parkplatz Elsbach Sonntag, 10. März 2024, zwischen 11.30 und 14.30 Uhr ZORGE (jk) - Auf dem Parkplatz Elsbach in Zorge (Landkreis Göttingen) ist am 10. März (Sonntag) bei einer Unfallflucht an einem geparkten Mercedes Vito ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro ...

mehr