LPI-J: Rücknahme Vermisstenmeldung für die Stadt Hermsdorf/ Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: In einem Mehrfamilienhaus Am Langen Bürgel richtete eine Familie eine private Kinder-Halloween-Party aus und gab dies auch im Haus kund. Einem Bewohner missfielen das Geschrei und die Lautstärke derart, dass er sich am Nachmittag zur Wohnungstür der Familie begab und so stark daran schlug, dass die Tür beschädigt worden ist. Als ihm dann geöffnet wurde, beleidigte der in Rage ...

