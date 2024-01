Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand im Treppenraum eines Parkhauses

Mönchengladbach, Hardterbroich-Pesch, 15.01.2024, 18:32 Uhr, Breitenbachstrasse (ots)

Heute Abend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Parkhaus auf der Breitenbachstrasse gerufen. Kunden hatten beim Betreten des Treppenraums zu den Parkdecks Brandgeruch und eine deutliche Verrauchung bemerkt. Die Mitarbeiter vor Ort handelten sehr umsichtig und besonnen. Sie hielten die Aufzüge an und sperrten die Zugänge zum Treppenraum, sodass niemand mehr in den verrauchten Bereich laufen konnte. Die Kräfte der Feuerwehr kontrollierten mit Atemschutzgeräten den Treppenraum und fanden Reste des Brandgutes in der obersten Etage. Der Brand war schnell gelöscht und der Treppenraum mittels Belüftungsgerät vom Brandrauch befreit.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell