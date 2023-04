LPI-G: 350 Meter Kabel gestohlen

Greiz (ots) - Zeulenroda/Triebes: Der Fahrer (34) eines Lkw-Gespannes geriet am gestrigen Tag (11.04.2023), gegen 17:15 Uhr beim Befahren der Straße von Kleinwolschendorf in Richtung Langenwolschendorf auf die dortige Bankette, was letztlich eine Reihe von Beschädigungen auslöste. Nicht nur dass der Anhänger folglich in den Straßengraben rutschte, er kippte zusätzlich um. Dem jedoch nicht genug. Während der ...

