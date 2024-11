Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendliche werfen mit Steinen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Weißenborn: Circa 20 bis 30 Jugendliche waren am Halloweenabend in Weißenborn unterwegs. Gegen 21:50 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass die Gruppierung Steine gegen die Außenjalousie eines Wohnhauses werfen. Die Einsatzkräfte stellten einen Teil der Gruppierung fest und führten eine Identitätskontrolle durch. Am Rollo entstand, auch durch das Herunterreißen durch die Täter, ein Schaden von etwa 600 Euro. Warum es zu der Tat kam und welche Personen die Steine geworfen haben, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

