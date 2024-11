Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorrad von der Straße abgekommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Waldeck: Eine Motorradausfahrt führte am Vormittag des vergangenen Donnerstags zu einem Verkehrsunglück. Ein Vater war mit seinem jugendlichen Sohn als Sozius mit weiteren Bikern auf der Straße zwischen Bürgel und Waldeck unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben geriet. Beide stürzten derart, dass sie sich zum Teil schwer verletzten. Für die Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße voll gesperrt. Ein Rettungsdienst brachte Vater und Sohn in ein Krankenhaus.

