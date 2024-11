Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spuk übertrieben

Jena (ots)

Am Halloweenabend hat ein Mann in Jena das Gruselevent stark übertrieben. Er lief am Abend zu Fuß durch den Stadtteil Lobeda und erschrak mehrere Jugendliche, darunter auch Kinder, die in Gruppen unterwegs waren. Sein Erscheinungsbild zusammen mit der Geste, den Finger über seine Kehle zu streichen, beängstigte die verkleideten Sprösslinge, sodass die Polizei hinzugerufen worden ist. Der Mann, welcher im Alter von 37 Jahren ist, konnte stark alkoholisiert im Nahbereich angetroffen werden. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Bedrohung eingeleitet, anschließend wurde er seiner Freundin übergeben. Die versängstigten Kinder konnten durch die Eltern beruhigt werden, sodass das saure Erlebnis versüßt weitergehen konnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell